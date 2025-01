Musa do Império Serrano, Poliana Roberta chega de carrão em pousada luxuosa de MG

Mineira, a musa do Império Serrano escolheu a luxuosa pousada Pequena Tiradentes, para passar o último fim de semana. Destino de muitos famosos como a jornalista Claudia Cruz e a atriz Beth Goulart, o lugar tranquilo e aconchegante no interior de Minas Gerais possui diárias de até R$6000.

Poliana Roberta (foto: Foto divulgação)

A musa chamou todas as atenções para si quando chegou em sua BMW conversível prata usando uma mini saia branca. Em conversa com este colunista, Poliana diz estar em uma fase muito positiva profissionalmente e já tem planos após o carnaval: “tirei uns dias para descansar com a minha família e também aproveitei para curtir o meu carro da Barbie, pois quando estou viajando a trabalho quase não me sobra tempo”.

Mesmo viajando, a musa está acompanhando a confecção da sua fantasia que está sendo feita pelo estilista Guilherme Alves, que também é responsável pelos figurinos de Viviane Araújo, Lexa e muitas outras rainhas de bateria.

