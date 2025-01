Maria Klaumann despede-se de 2024 celebrando o sucesso no Caribe

Maria Klaumann escolheu o cenário paradisíaco da badalada ilha Saint Barth, no Caribe, para fechar 2024 com chave de ouro. Em grande estilo, a modelo celebrou o fim de um ano repleto de conquistas e vitórias, que marcaram a consolidação de sua carreira internacional.

Maria Klaumann (foto: Foto divulgação) Em 2024, Maria foi capa de três edições da renomada revista Vogue (Portugal, Brasil e México), além de ser destaque em outras publicações de prestígio como V Magazine e The Perfect Magazine. A modelo também foi reconhecida com o prêmio Fashion Media Awards em Nova York e figurou na lista Under 30 da Forbes, consolidando seu status no mundo da moda. E, claro, o look escolhido para essa celebração no Caribe não passou despercebido, reforçando ainda mais seu estilo impecável.