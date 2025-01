Tiago Ramos, ex da mãe do Neymar, vive romance com Márcia Dantas

Tiago Ramos, ex-namorado da mãe de Neymar, está namorando uma influenciadora digital chamada Márcia Dantas. Eles teriam se conhecido durante o reality show "Rancho do Maia" e intensificado o relacionamento após o programa. No entanto, Tiago Ramos negou o envolvimento amoroso, afirmando estar solteiro e sem pretensão de se relacionar no momento.

Thiago Ramos participou da última edição do reality show "Rancho do Maia" e se relacionou com Márcia Dantas durante a temporada. O relacionamento começou no programa e continuou após a final.

Tiago Ramos e Márcia Dantas (foto: Foto reprodução internet)

O ex-participante de A Fazenda, namorou Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar Jr., em 2019. O relacionamento, que durou alguns meses, foi bastante divulgado na mídia brasileira e acabou de maneira conturbadas sendo alvo de vários escândalos nas redes sociais.

A influenciadora emé homônima da ex-apresentadora do SBT, que foi dispensada de sua função no primeiro impacto e qua já teve passagens pelo Tá Na Hora e o Extinto Chega Mais, na mesma emissora.