José Loreto e Alane Dias são flagrados juntos e aos beijos no festival Spanta Neném

O ator José Loreto e a ex-BBB Alane Dias movimentaram as redes sociais após serem flagrados juntos no último dia 19 durante o festival Spanta Neném, no Rio de Janeiro. O evento, que reúne música e diversão na Marina da Glória, foi o cenário perfeito para o encontro do casal, que não percebeu a presença deste colunista. Os dois até que pareciam bem à vontade em meio ao público da área vip.

Segundo testemunhamos e as imagens comprovam, Loreto e Alane curtiram os shows da noite de axé lado a lado, trocando risadas e olhares carinhosos ao longo da noite. O momento mais comentado aconteceu quando, ao deixarem o local, os dois foram vistos aos beijos, confirmando o clima de romance.

A aproximação entre o ator e a dançarina já vinha sendo especulada desde que eles foram vistos juntos em um teatro no início do mês, mas ambos ainda não se pronunciaram sobre a relação. Enquanto isso, os fãs nas redes sociais celebraram o possível novo casal, enchendo as postagens de ambos com comentários animados e mensagens de apoio.

José Loreto, não assume um relacionamento publicamente desde 2023. Já Alane Dias, está solteira desde o final de 2024.

O possível romance entre Loreto e Alane promete ser assunto de destaque nos próximos dias, e os fãs seguem acompanhando cada detalhe. Resta saber se os dois vão oficializar a relação ou manter o mistério.