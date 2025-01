Isabelle Nogueira e Matheus Alegrete não estão mais juntos

A coluna descobriu com exclusividade que Isabelle Nogueira e Matheus Alegrete decidiram colocar um ponto final no relacionamento. Apesar de serem muito queridos pelo público e aparentarem estar em uma fase sólida, o casal optou por não se pronunciar sobre os motivos que levaram à separação.

A notícia pegou os fãs de surpresa, já que ambos vinham compartilhando momentos juntos nas redes sociais até pouco tempo atrás. No entanto, já há algum tempo que os dois não aparecem mais juntos e fontes próximas revelam que a decisão foi tomada de forma amigável, sem grandes conflitos.

Embora não tenham comentado oficialmente sobre o término, a postura discreta sugere que Isabelle e Matheus estão priorizando o respeito e o cuidado mútuo neste momento. Agora, resta aguardar se algum dos dois se manifestará para esclarecer mais detalhes ou se preferirão manter tudo em sigilo.

Recentemente, o ex-BBB apareceu em uma foto ao lado da ex-namorada nas redes sociais, e isso também gerou uma enxurrada de comentários negativos.

Enquanto isso, os admiradores do ex-casal seguem desejando o melhor para ambos em suas respectivas trajetórias.

Isabelle e Matteus, ambos participantes do Big Brother Brasil 24, iniciaram um relacionamento durante o confinamento em 2024. Após o programa, o casal enfrentou desafios devido à distância, já que Isabelle é de Manaus e Matteus do Rio Grande do Sul. Para facilitar a convivência e aproveitar as oportunidades profissionais, decidiram morar juntos em São Paulo.

Em outubro de 2024, Matteus compartilhou que a decisão de viver juntos foi mútua, visando fortalecer a relação e aproveitar as oportunidades na capital paulista.

Recentemente, o casal anunciou o noivado e estavam planejando duas celebrações de casamento, uma em Manaus e outra no Rio Grande do Sul, para homenagear as origens de ambos.

Atualmente, Isabelle tem sido vista circulando sozinha no Rio de Janeiro e Matteus compartilhando momentos apenas de sua agenda profissional nas redes sociais e momentos em família em sua cidade natal.