Record Digital realiza corte de funcionários e reestrutura o Link Podcast

A Record Digital realizou um corte significativo em sua equipe e anunciou uma reestruturação no Link Podcast, seu principal produto no segmento de podcasts. De acordo com informações internas, as mudanças fazem parte de uma estratégia da empresa para reduzir custos e reposicionar o programa no mercado.

Entre os funcionários desligados estão profissionais das áreas de produção, roteiro e técnica, o que indica uma possível reformulação no formato e na dinâmica do podcast. Nem o diretor da atração, conhecido como Marcelo Avestruz foi poupado. A Record Digital não se pronunciou sobre as demissões, mas afirma que a reestruturação busca “alinhamento estratégico” e que o Link Podcast continuará no ar, mas com novidades previstas para os próximos meses.

A jornalista Cíntia Lima, uma das principais vozes do Link Podcast, foi demitida como parte da reestruturação promovida pela Record Digital. Cíntia se manifestou brevemente, agradecendo aos colegas e ouvintes pelo apoio durante sua trajetória no Link Podcast, sem mencionar os motivos da saída.

Os jornalistas Bruno Tálamo e a advogada e ex-participante de A Fazenda, Gyselle Bicalho que tinha sido recém contratada, foram afastados do Link após o retorno das férias e aguardam nova proposta do canal.

Até o momento, nem Bruno Tálamo nem Gyselle Bicalho se manifestaram publicamente sobre o afastamento.

Cairo Jardim, Mônica Fonseca, Adriane Galisteu, Cintia Lima e Bruno Tálamo (foto: Foto reprodução internet)

Diariamente, o público do canal pede pela volta de Cíntia e Bruno ao programa que se destacou comentando os Realitys Show da casa e agora comenta sobre o BBB.

A nova fase do Link Podcast, agora tem o comando conjunto de Cairo Jardim e Mônica Fonseca. Ambos já eram rostos conhecidos do programa, mas, com as recentes mudanças e reestruturações internas, passaram a formar uma dupla à frente da atração e as oito livres diárias do canal foram reduzidas para somente duas, as 14h e às 18h.

A reestruturação gerou especulações sobre o futuro do programa, que é conhecido por suas entrevistas e análises de temas relevantes no universo digital. Resta saber como o Link Podcast será adaptado às novas diretrizes da Record Digital e se conseguirá manter a relevância conquistada no mercado.