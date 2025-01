Deolane Bezerra viaja com a filha para Tulum após ter passaporte devolvido

Após ter seu passaporte devolvido pela Justiça, Deolane Bezerra embarcou para Tulum, no México, acompanhada de sua filha. A viagem marca um momento de descanso e celebração para a influenciadora, que recentemente enfrentou polêmicas ligadas à Operação Integration, onde acabou presa ao lado da mãe, Solange Bezerra. A. investigação também envolveu a apreensão de bens e documentos.

Nas redes sociais, Deolane compartilhou registros da viagem, exibindo momentos ao lado da filha em cenários paradisíacos e aproveitando as belezas naturais da região. “Depois de tantas batalhas, é bom recarregar as energias com quem a gente ama”, comentou em suas publicações.

Deolane Bezerra (foto: Foto reprodução Instagram)

A influenciadora agradeceu aos fãs pelo apoio durante os momentos difíceis e celebrou essa nova fase de sua vida, longe das polêmicas. A viagem para Tulum reflete o desejo de recomeçar com tranquilidade, agora ao lado de sua família.