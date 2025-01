Após deixar Record, Bacci anuncia foco no digital

Luiz Bacci anunciou recentemente sua saída da Record TV após 15 anos de colaboração. Em um comunicado oficial, a emissora informou que a decisão foi tomada em comum acordo.

Em suas redes sociais, Bacci explicou que sua saída foi cuidadosamente planejada e que não houve conflitos com a emissora. Ele revelou que pretende focar em novos projetos, especialmente no mercado digital, cuidando ainda mais de seu perfil no Instagram que já havia sido transformado em um portal de notícias intitulado “Bacci Notícias”.

Na última quinta-feira, Bacci confirmou aos seguidores que terá um convívio mais direto com o público através de seu perfil.

Atualmente, não há informações confirmadas sobre negociações de Bacci com outras emissoras de televisão. Ele enfatizou que, neste momento, está totalmente dedicado ao seu novo projeto digital.