Giovana Pitel e Ed Gama vivem romance às escondidas, apontam fontes

Fontes próximas aos humoristas Giovana Pitel e Ed Gama revelaram que os dois estariam vivendo um romance discreto, longe dos holofotes. Apesar de ambos evitarem qualquer declaração pública sobre o assunto, o clima de proximidade entre eles já teria chamado atenção nos bastidores de eventos e gravações.

De acordo com informações, o casal estaria preferindo manter o relacionamento fora das redes sociais e longe da curiosidade do público. “Eles são muito reservados, mas quem convive percebe o carinho e a conexão que têm. É algo recente, mas parece sério”, afirmou uma pessoa próxima aos dois.

Giovana e Ed, conhecidos pelo bom humor e talento na comédia, já dividiram momentos profissionais, mas agora parecem ter levado a parceria para a vida pessoal. Questionados sobre o suposto romance, ambos preferem desconversar, mantendo o foco em seus projetos.

Enquanto fãs especulam nas redes sociais, o casal segue discreto, mas a torcida por uma confirmação oficial já é grande entre os seguidores de ambos. Será que o romance deixará de ser segredo em breve?

A ex-BBB e o humorista passaram o Réveillon juntos, alimentando ainda mais os rumores de que estão vivendo um romance. Segundo fontes próximas, os dois celebraram a chegada de 2025 em clima de descontração e intimidade, cercados por amigos próximos em uma festa reservada.

Apesar de não postarem fotos juntos nas redes sociais, os registros compartilhados por outros convidados do evento entregaram a proximidade entre eles. “Eles estavam bem à vontade e curtindo o momento. Não faziam questão de esconder, mas também não estavam querendo chamar atenção”, comentou uma fonte presente na celebração.

Os rumores sobre o romance entre Giovana Pitel e Ed Gama ganharam um novo capítulo nesta semana. Fontes próximas ao humorista afirmam que Giovana pode ter sido o motivo do término do casamento de Ed, anunciado recentemente. Embora ele tenha evitado falar publicamente sobre os detalhes da separação, as especulações estão ganhando força nos bastidores.

Segundo informações, Ed e Giovana começaram a se aproximar ainda durante compromissos profissionais. “Eles tinham uma química forte desde o início, mas, para quem via de fora, parecia apenas amizade. Agora, as coisas fazem mais sentido”, disse uma fonte ligada aos dois.

A separação de Ed Gama foi confirmada há poucos meses, e, desde então, ele tem evitado dar declarações sobre sua vida pessoal. Por outro lado, Giovana também tem mantido o silêncio, o que só aumenta as suspeitas de que há algo acontecendo entre eles. Mas, vale lembrar que até aonde consta, a ex-BBB vive um relacionamento aberto com Wesley Toledo.