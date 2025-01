Adriana Bombom evita falar sobre Gracyanne Barbosa no BBB e revela: "Fui eu quem trouxe à tona a história de comer ovos"

Em entrevista exclusiva para este colunista, a apresentadora e dançarina Adriana Bombom preferiu não se aprofundar ao comentar sobre a participação de Gracyanne Barbosa no Big Brother Brasil, mas fez questão de trazer um detalhe curioso sobre a popular história envolvendo o consumo exagerado de ovos.

Questionada sobre o que acha da influenciadora fitness dentro do reality, Bombom foi evasiva: “Não vou falar sobre isso, prefiro me abster. Desejo sorte para ela, mas meu foco está em outros projetos no momento”. Apesar de fugir do tema central, a apresentadora aproveitou a oportunidade para relembrar um ponto curioso relacionado a sua trajetória e à famosa dieta de Gracyanne.

“Essa história de comer ovos começou comigo! Eu já fazia isso há muito tempo, muito antes disso virar um ‘boom’. Era algo que eu já comentava em entrevistas quando estava trabalhando minha forma física para os meus projetos. Depois, isso acabou ganhando outras proporções”, afirmou Bombom, rindo da coincidência.

A declaração deixou no ar uma possível alfinetada ou, no mínimo, uma vontade de deixar claro seu pioneirismo no assunto, que acabou ficando marcado como característica principal da rotina fitness de Gracyanne.

Adriana Bombom, que atualmente foca em novos projetos e mantém uma presença discreta na mídia, garantiu que não pretende entrar em polêmicas, mas deixou sua marca na entrevista. Afinal, quem diria que a história dos famosos ovos teria uma “mãe fundadora”?