Yuri Bonotto revela ganhos com plataformas de conteúdo adulto em conversa com Lucas Souza

Yuri Bonoto, conhecido como o “bombeiro da Eliana” e ex-participante da última edição de A Fazenda, abriu o jogo sobre seus ganhos com plataformas de conteúdo Yuri bonotto, Lucas Souza e Gui Vieira (foto: Foto reprodução Instagram) adulto, como OnlyFans e Privacy. Durante uma conversa com o influenciador Lucas Souza, também ex-A Fazenda, militar e ex-marido da cantora Jojo Todynho, Yuri revelou que fatura até R$ 80 mil por mês produzindo conteúdo exclusivo para seus assinantes.

“Depois de A Fazenda, percebi que minha visibilidade poderia ser uma oportunidade para explorar novos caminhos. Decidi investir em plataformas de conteúdo adulto e, felizmente, isso transformou minha vida financeira. Hoje, consigo ganhar até R$ 80 mil por mês”, contou Yuri a Lucas.

Na conversa, Yuri destacou que o sucesso nesse tipo de plataforma vai além de simplesmente publicar fotos e vídeos. “É preciso entender o público, criar uma relação de proximidade com os assinantes e entregar algo que seja único. As pessoas procuram autenticidade e exclusividade, e isso é o que faz a diferença”, explicou.

Lucas Souza, que também é figura pública e ganhou notoriedade com seu casamento com Jojo Todynho, demonstrou interesse em entender como Yuri tem conseguido explorar tão bem esse mercado. A conversa entre os dois influenciadores gerou repercussão nas redes sociais, especialmente entre fãs que acompanham suas carreiras pós-reality.

Apesar de enfrentar críticas e preconceitos, Yuri afirma que está confortável com suas escolhas. “Sempre vai ter quem julgue, mas no final do dia, quem paga minhas contas sou eu. Estou feliz e trabalhando de forma independente, e isso é o que importa.”

Yuri Bonoto, que começou a carreira como o “bombeiro da Eliana” e ampliou sua fama com sua participação em A Fazenda, mostra que é possível reinventar-se no mundo do entretenimento e explorar novos caminhos com autenticidade e coragem.