Preta Gil reaparece nas redes sociais e revela que usará bolsa de colostomia permanentemente

Após um período afastada das redes sociais para se recuperar de uma cirurgia, Preta Gil voltou a se comunicar com os fãs e fez uma revelação emocionante sobre sua jornada contra o câncer de intestino. Além de agradecer o carinho e apoio que tem recebido, a cantora compartilhou que, como resultado do procedimento cirúrgico, precisará usar uma bolsa de colostomia pelo resto da vida.

“Foi uma cirurgia delicada, e agora essa é uma nova realidade na minha vida. Não foi fácil aceitar no início, mas hoje vejo isso como um instrumento que me dá a chance de continuar vivendo e de estar aqui com as pessoas que amo”, desabafou Preta em uma postagem no Instagram.

Desde o diagnóstico, em janeiro de 2023, a cantora tem compartilhado com franqueza os altos e baixos de sua luta contra o câncer, inspirando fãs e outros pacientes a enfrentarem suas batalhas com coragem. Sobre o uso da bolsa de colostomia, Preta destacou a importância de quebrar tabus e falou sobre o processo de aceitação. “Isso não me define. Sou mais forte do que qualquer desafio que venha a enfrentar.”

Nos comentários, amigos, familiares e seguidores demonstraram apoio e admiração pela força da artista. “Você é luz e inspiração para todos nós”, escreveu um fã.

Apesar das dificuldades, Preta afirmou estar focada em sua recuperação e grata pela chance de continuar sua jornada. “Cada dia é uma nova oportunidade, e eu só tenho gratidão por estar viva e cercada de tanto amor. Vamos em frente!”

A atitude positiva de Preta continua a inspirar muitos, mostrando que é possível encarar as adversidades com resiliência e otimismo.