Prontos para o Power Couple Brasil: Yuri Bonoto e Gui Vieira revelam se iriam para o reality

Durante uma conversa descontraída com o influenciador Lucas Souza, ex-participante de A Fazenda, Yuri Bonoto e Gui Vieira revelaram que estavam se preparando para participar do Power Couple Brasil. No entanto, apesar do grande interesse dos fãs em vê-los no reality, que é disputado apenas por casais, ambos esclareceram que, como são amigos e heterossexuais, não poderiam participar juntos como dupla. “Nós somos amigos, mas não somos um casal. Não rola nada além disso”, disseram durante o bate-papo.

Embora o Power Couple seja exclusivo para casais, Yuri e Gui comentaram que estavam animados com a ideia de participar de edições futuras do programa, mas com seus respectivos relacionamentos. “Se surgir uma oportunidade para participar, cada um com a sua esposa, quem sabe?”, afirmou Yuri, destacando que a experiência seria um grande desafio e uma oportunidade de crescimento pessoal e para seus relacionamentos.

Lucas Souza, que participou de A Fazenda, também expressou sua empolgação em ver os amigos no jogo. “Vai ser interessante ver esses dois em uma competição como o Power Couple. Eles têm muito potencial, mas, claro, o foco é a parceria entre os casais”, comentou Lucas.

Agora, os fãs de Yuri e Gui aguardam ansiosos para ver se algum dos dois irá realmente participar do Power Couple Brasil no futuro, com seus respectivos casais, e como eles se sairiam nas provas de resistência e convivência.