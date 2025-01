Claudia Raia entra em polêmica e dá a entender que Luana Piovani não é simpática

Claudia Raia causou repercussão nas redes sociais ao fazer um comentário polêmico sobre a atriz Luana Piovani durante uma entrevista para uma rádio portuguesa. Quando questionada se todas as atrizes brasileiras são simpáticas ou se seguem o estilo de Luana Piovani, Claudia deu a entender que a atriz não seria muito simpática.

A pergunta foi feita de forma descontraída, mas a resposta não passou despercebida e Cláudia sem citar diretamente Luana, mas dando a entender que a atriz não se encaixa no estereótipo de simpatia que muitas pessoas têm das brasileiras disse:

“Não! São simpáticas.”

A declaração gerou risadas das apresentadoras e um grande debate nas redes sociais, com fãs e seguidores divididos entre os que concordaram com Claudia e os que defendem Luana Piovani. A atriz, que é conhecida por sua postura franca e muitas vezes controversa, ainda não se pronunciou sobre o comentário de Claudia.

O comentário gerou ainda mais especulação sobre as relações de bastidores entre as duas atrizes, que já foram amigas em outras fases de suas carreiras. Apesar de não ter sido um ataque direto, as palavras de Claudia abriram espaço para interpretações sobre a postura de Luana Piovani no meio artístico.