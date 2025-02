Vera Viel realiza última sessão de radioterapia

Vera Viel, ex-modelo e esposa do apresentador Rodrigo Faro, finalizou nesta semana sua última sessão de radioterapia, encerrando um capítulo desafiador de sua vida. Após ser diagnosticada com câncer nas pernas, Vera enfrentou uma longa cirurgia e meses de tratamento intensivo.

Nas redes sociais, Vera compartilhou a notícia com os seguidores e demonstrou gratidão pelo apoio recebido. “Encerrando esse ciclo com fé, esperança e muita gratidão. Foram meses difíceis, mas só tenho a agradecer a Deus e à minha família por estarem comigo em todos os momentos”, declarou ela.

Rodrigo Faro também usou suas redes para homenagear a esposa, a quem chamou de “uma mulher incrível e cheia de força”. “Estamos juntos em tudo e mais felizes que nunca por ela ter vencido essa batalha com tanta coragem”, escreveu ele.

Vera, que deixou as passarelas para se dedicar à família, segue em recuperação com o acompanhamento de uma equipe médica. Ela reforçou a importância de priorizar a saúde e de realizar exames regularmente. “Essa experiência me mostrou que precisamos ouvir nosso corpo e cuidar dele com amor e atenção”, disse a ex-modelo.

A família Faro celebra agora a nova fase com otimismo, agradecendo aos fãs pelas mensagens de carinho e apoio durante o tratamento.