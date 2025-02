Nicole Bahls e Marcelo Viana terminam namoro, mas afirmam manter carinho e respeito

Nicole Bahls e Marcelo Viana confirmaram o término do relacionamento, mas garantiram que a separação aconteceu de forma amigável. Em pronunciamentos nas redes sociais, ambos destacaram o carinho e respeito que ainda nutrem um pelo outro.

“Seguimos caminhos diferentes, mas sempre com muita admiração e gratidão por tudo o que vivemos juntos”, escreveu Nicole em uma postagem. Marcelo reforçou o sentimento em seu próprio perfil, dizendo que torce pela felicidade de Nicole em todas as suas escolhas.

Apesar de terem passado por altos e baixos, com outros términos ao longo da relação, o casal mostrou maturidade ao lidar com mais esse capítulo. Os fãs, que já acompanhavam as idas e vindas, reagiram com mensagens de apoio e desejando o melhor para ambos.

Agora, Nicole e Marcelo seguem suas vidas separados, mas deixam claro que o vínculo de amizade continua forte.