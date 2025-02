Felipeh Campos revela conselho de Silvio Santos para seguir carreira como comunicador

Felipeh Campos revelou em recente entrevista que recebeu um conselho especial de Silvio Santos, que o incentivou a seguir na área da comunicação. Felipeh, que trabalhou ao lado do lendário apresentador no programa Qual É a Música?, onde dava vida ao dublador Pablo, contou que essa experiência foi um marco em sua trajetória.

Segundo Felipeh, Silvio Santos o testou diretamente no palco e ao vivo como apresentador, avaliando seu desempenho diante das câmeras e do público. “Ele tinha esse olhar visionário. Me chamou para o palco e falou: ‘Mostre o que você sabe fazer.’ Aquilo foi um grande aprendizado e um divisor de águas para mim”, relatou.

O apresentador também destacou o impacto que o conselho de Silvio teve em sua carreira. “Ele disse que eu deveria continuar como comunicador, que eu tinha talento. Ouvir isso dele foi uma motivação enorme, porque ele sempre foi uma referência para mim e para todos da TV brasileira.”

Felipeh Campos, que hoje segue firme em sua carreira, considera essa fase de sua vida como um dos momentos mais marcantes e agradece o apoio que recebeu de Silvio Santos durante o início de sua jornada na televisão. “Ele acreditou em mim, e isso me deu força para continuar.”

Hoje, Felipeh trabalha no SBT como apresentador do Primeiro Impacto, programa de notícias que ganhou destaque por seu formato dinâmico e informativo. Além disso, ele faz participações no Programa Silvio Santos, onde exerce a função de jurado no quadro apresentado por Patrícia Abravanel, sendo sempre uma presença divertida e crítica nas atrações do canal.

Fora da televisão, Felipeh brilha também no YouTube, onde mantém seu próprio canal de fofocas e entretenimento, conquistando um público fiel e engajado. Seu quadro “Cancela”, que aborda temas polêmicos e atualidades do mundo das celebridades, é um grande sucesso, gerando debates e muita interação com seus seguidores. O comunicador tem se mostrado uma figura versátil e querido tanto na televisão quanto nas plataformas digitais, consolidando sua presença no cenário do entretenimento brasileiro.