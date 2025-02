Geraldo Luís retorna ao Ultra Prêmio Show com novos quadros e homenagem a ícones da TV

O apresentador Geraldo Luís voltou ao comando do Ultra Prêmio Show nesta terça-feira, após um período de férias, e trouxe um programa cheio de novidades e nostalgia. Entre as atrações, homenagens emocionantes a dois gigantes da televisão brasileira: Gugu Liberato e Silvio Santos.

Durante o programa, Geraldo relembrou quadros e brincadeiras que marcaram época na TV brasileira, trazendo de volta a magia de momentos icônicos. Entre os destaques, o apresentador recriou um quadro estrelado por drag queens, inspirado no estilo irreverente de Silvio Santos. A performance foi um sucesso, revivendo a alegria e a diversão que sempre marcaram os programas do dono do SBT.

Para a ocasião, Geraldo recebeu no palco convidados ilustres, como Nani Venâncio, Adriana Ribeiro, Fernanda Campos e João Haddad, que contribuíram para tornar o programa ainda mais especial. Os convidados participaram de brincadeiras e momentos descontraídos, resgatando o clima leve e animado característico da televisão de antigamente.

Encerrando o programa em grande estilo, Geraldo surpreendeu ao se caracterizar como drag queen, prestando homenagem a um quadro criado por Elias Abrão, que marcou a história da TV. Com alto astral e cheio de humor, o apresentador reforçou sua capacidade de inovar e se reinventar, conquistando tanto o público nostálgico quanto as novas gerações.

O retorno do Ultra Prêmio Show promete trazer ainda mais momentos marcantes e criativos, reafirmando Geraldo Luís como um dos grandes nomes do entretenimento brasileiro.