Nani Venâncio mantém presença forte no rádio e nas redes sociais enquanto planeja retorno à TV

Após 17 anos de trabalho na Rede Brasil, onde se destacou como uma das apresentadoras mais carismáticas da emissora, Nani Venâncio está focada em novos projetos. Com mais de 35 anos de experiência como comunicadora, a apresentadora tem se mantido ativa, comandando um programa de rádio e fortalecendo sua presença nas redes sociais, enquanto planeja seu retorno à televisão brasileira.

Nani, que já passou pela Record, RedeTV! e até atuou em novelas da Rede Globo, é considerada uma das figuras mais queridas do meio artístico. Reconhecida pelo talento e pelo carisma, ela foi também uma das fundadoras da Rede Brasil, deixando uma marca significativa na história da emissora.

Sem contrato fixo no momento, Nani tem aproveitado o período para prestigiar colegas de outras emissoras. Recentemente, ela foi vista participando de programas apresentados por Mara Maravilha e Geraldo Luís, onde esbanjou simpatia e relembrou histórias de sua trajetória na TV.

Em entrevistas recentes, Nani afirmou que seu desejo é voltar à TV o quanto antes. “Sinto muita falta de estar no vídeo, de interagir com o público. Estou pronta para novos desafios e cheia de ideias”, disse a apresentadora, demonstrando entusiasmo com o futuro.

Enquanto seu retorno às telinhas não acontece, Nani segue encantando seu público no rádio, nas redes sociais e nos bastidores dos programas que visita, mostrando que sua paixão pela comunicação continua mais forte do que nunca.