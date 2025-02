Prêmio Tô Na Fama IG e RedeTV! promove noite de gala com grandes homenagens e convidados ilustres

Na noite passada, o icônico espaço Golf Club, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, foi palco do glamoroso Prêmio Tô Na Fama IG, em parceria com a RedeTV!. O evento reuniu mais de 300 pessoas em uma celebração marcante que homenageou personalidades do entretenimento, da política e do mundo empresarial.

Entre os homenageados estavam grandes nomes como Rosa Maria Murtinho, Leona Cavalli, Solange Gomes, Naldo Benny, Poliana Roberta, Eduardo Paes, Thiago Sodré, Jorge Perlingeiro, Rodrigo Teixeira, MC Pipokinha, o influenciador e tiktoker Alexandre Colmann e o sambista Arlindinho, filho de Arlindo Cruz. A homenagem a Arlindinho foi um dos momentos mais emocionantes da noite, reconhecendo sua trajetória no samba e o legado de seu pai, um dos maiores ícones do gênero no Brasil.

Veja quem foi:



















































A cerimônia também contou com a presença de empresários renomados do ramo da beleza, como Werner e Adely Pitanga, conhecida como “a musa do ozônio”.

A trilha sonora do evento ficou por conta do DJ Português, que animou o público com uma seleção vibrante de músicas, tornando a celebração ainda mais especial.

Além das homenagens e atrações musicais, os convidados desfrutaram de um requintado buffet promovido pela Wee Eventos, complementando o clima sofisticado da noite. O Prêmio Tô Na Fama IG consolidou-se como um dos eventos mais importantes do cenário cultural e social, destacando talentos e promovendo encontros inesquecíveis entre os grandes nomes que brilham no Brasil.