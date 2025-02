Os diretores Cininha de Paula e Charles Daves preparam livro sobre atuação

Os diretores CININHA DE PAULA e CHARLES DAVES assinaram contrato nesta segunda-feira, 04 de fevereiro, com a RUBI EDITORIAL, representada pela sua CEO JÉSSICA BRAGA (na foto / video anexo).

A obra intitulada "DO PALCO À CÂMERA - OS CAMINHOS DO ATOR" será lançada em maio, com noite de autógrafos em livrarias do Rio de Janeiro e São Paulo.









Cininha e Charles são sócios na escola de atores CN ARTES desde 2005. O livro vem para coroar as duas décadas de escola, onde os diretores preparam atores para o mercado de trabalho no audiovisual e no teatro