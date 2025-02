Adriana Bombom cai no samba de pé quebrado e anima ensaio da Grande Rio

Às vésperas do Carnaval, Adriana Bombom mostrou que nada pode tirá-la do ritmo. Mesmo com o pé machucado, a musa da Grande Rio compareceu ao ensaio da escola de samba e, com direito a botinha ortopédica, caiu no samba, encantando todos os presentes.

“Quando o Carnaval chama, a gente atende, mesmo com o pé assim. A paixão pelo samba é maior que qualquer dor”, brincou a musa, que mostrou energia e animação no evento.

A presença de Adriana, mesmo em uma condição inusitada, foi celebrada por integrantes da escola e pelo público, que não perdeu a oportunidade de registrar o momento. A Grande Rio, conhecida por seu brilho e alegria, recebeu Bombom com muito carinho, mostrando que o samba no pé está também no coração.

Agora, a expectativa é grande para saber como Adriana Bombom irá desfilar na avenida. Mas, pelo que se viu no ensaio, é certo que nem uma botinha ortopédica será capaz de tirar seu brilho na Sapucaí!