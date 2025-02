Mateus Amaral Fala Sobre Término com Isabelle Nogueira: "Foi uma Decisão em Comum Acordo"

O ex-BBB Mateus Amaral usou suas redes sociais para se pronunciar pela primeira vez sobre o término de seu relacionamento com Isabelle Nogueira, influenciadora digital e a atual Cunhã-Poranga do Boi Garantido, de Manaus. Em um desabafo sincero, Mateus compartilhou detalhes do momento delicado, revelando que o fim do relacionamento foi decidido de forma amigável, embora ele tenha aparentado estar bastante abalado emocionalmente.

“Foi uma decisão em comum acordo, mas isso não torna as coisas mais fáceis. Sempre torci e continuarei torcendo por ela”, declarou Mateus, destacando o carinho e o respeito que ainda sente pela ex-companheira.

Durante a conversa com seus seguidores, Mateus revelou que o apartamento que ambos haviam mobiliado para morar juntos ficará com Isabelle. “Esse foi um lar que construímos juntos, e acho que faz mais sentido para ela ficar lá agora”, explicou.

O ex-BBB também contou que passará um período em sua terra natal, onde busca um pouco de paz e acolhimento familiar. Após essa temporada, Mateus planeja retornar à capital paulista, onde já está organizando sua mudança para um novo imóvel.

O término do casal, que era bastante querido nas redes sociais, pegou muitos fãs de surpresa. Ainda assim, Mateus fez questão de agradecer pelo carinho e pelas mensagens de apoio que tem recebido desde o anúncio.

“Esses momentos não são fáceis, mas saber que tenho tanto apoio me fortalece. Agora é focar em recomeçar e seguir em frente com gratidão por tudo o que vivemos juntos”, finalizou.

Isabelle Nogueira, até o momento, não se pronunciou publicamente sobre o término, mas segue focada em seus projetos pessoais e profissionais. O término marca o fim de um ciclo para ambos, que seguem em busca de novos caminhos.