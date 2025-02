Isabelle Nogueira segue falando sobre término, enquanto Mateus Amaral se mantém em silêncio

Desde o fim do relacionamento com Isabelle Nogueira, Mateus Amaral tem evitado comentar sobre o término. Enquanto isso, Isabelle não para de falar sobre o assunto, concedendo entrevistas e compartilhando detalhes com seus seguidores. A ex-BBB chegou a ficar alguns dias afastada das redes sociais, mas, após sua participação no ensaio técnico da Grande Rio, voltou a se manifestar constantemente.

Já foram diversas declarações ao Extra e publicações em suas redes sociais, nas quais Isabelle compartilha sua rotina e reflete sobre o fim da relação. Em uma de suas falas, ela chegou a se declarar, afirmando que ainda ama o ex-namorado.

Mateus, por sua vez, optou pelo silêncio. Seu único pronunciamento foi um pedido de respeito, pedindo que os fãs não atacassem nenhum dos dois. Segundo ambos, o término aconteceu de comum acordo devido a incompatibilidades, mas nenhum deles explicou quais seriam essas diferenças.