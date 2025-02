SBT mantém memória de Silvio Santos viva na emissora

Mesmo após a morte de Silvio Santos no ano passado, o SBT continua preservando a memória de seu fundador de diversas formas. Além de manter o nome do apresentador vivo na programação, a emissora também preserva sua presença na estrutura do canal.

Patrícia Abravanel, que assumiu o comando do Programa Silvio Santos desde que o pai se afastou da TV, confirmou recentemente que o nome da atração será mantido. Segundo ela, a decisão reforça o compromisso de homenagear a trajetória de Silvio e garantir que sua identidade permaneça forte no canal que ele criou.

Outro detalhe simbólico dentro do SBT é a vaga de estacionamento que pertenceu a Silvio Santos. O espaço, marcado com uma estrela e seu nome, permanece intocado. Nenhum funcionário está autorizado a estacionar no local ou remover a homenagem, que se tornou um símbolo da presença eterna do comunicador na emissora.

Essas atitudes demonstram o respeito e a admiração do SBT pelo legado de Silvio Santos, garantindo que sua história continue sendo lembrada dentro e fora das telas.