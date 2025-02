Tiago Leifert conquista espaço no SBT e ganha vaga ao lado de Ratinho

Tiago Leifert segue em ascensão no SBT. O apresentador, recém-contratado pela emissora, já garantiu um espaço entre as grandes estrelas do canal. Além do destaque à frente do programa esportivo que comanda, Leifert agora tem seu nome gravado no estacionamento do SBT, ao lado de Ratinho e Patrícia Abravanel.









Ter uma vaga personalizada no pátio da emissora é um reconhecimento reservado apenas aos principais nomes da casa, simbolizando prestígio e relevância dentro do canal. A conquista reforça a posição de Tiago Leifert como um dos grandes investimentos do SBT, que aposta nele para fortalecer sua programação.

Com essa marca, Leifert se consolida ainda mais na emissora e mostra que sua trajetória no SBT está só começando.