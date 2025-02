Mulher flagrada em piscina com Dado Dolabella esclarece relação com o ator

Após ser filmada pelo portal Leo Dias desfrutando de uma piscina ao lado de Dado Dolabella, que recentemente encerrou seu relacionamento com Wanessa Camargo, a mulher em questão foi identificada como Renata Braz. Amiga de Wanessa há 30 anos, Renata esclareceu que sua relação com o ator é apenas de amizade.

Em suas redes sociais, é possível encontrar fotos dela tanto com Wanessa quanto com Dado, evidenciando o vínculo de longa data com o ex-casal. Renata afirmou que está apenas oferecendo suporte ao amigo e negou qualquer envolvimento romântico com o ator.