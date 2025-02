Galvão Bueno assina contrato com a Band e retorna às transmissões da Fórmula 1

Após 43 anos na TV Globo, o renomado narrador Galvão Bueno firmou contrato com a Band para ser a voz principal das transmissões da Fórmula 1 a partir da temporada de 2025. Além de narrar as corridas, Galvão também comandará um programa semanal na emissora, nos moldes do “Bem, Amigos!”, que apresentava no SporTV.

As negociações foram conduzidas por Leticia Bueno, filha e empresária de Galvão, que esteve em reuniões com representantes da Band para definir os termos do acordo.

Este movimento marca o retorno de Galvão Bueno à Band, emissora onde iniciou sua carreira na narração da Fórmula 1 em 1980. Atualmente, a Band detém os direitos de transmissão da categoria até o final de 2025 e busca fortalecer sua cobertura esportiva com a chegada do experiente narrador.

Paralelamente, Galvão assinou recentemente um contrato de três anos com o Amazon Prime Video para narrar jogos da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro. Ele expressou entusiasmo com a parceria, destacando o potencial da plataforma para as transmissões esportivas no Brasil.

Com sua vasta experiência e carisma, Galvão Bueno promete agregar ainda mais valor às transmissões esportivas da Band, especialmente na cobertura da Fórmula 1, esporte que ajudou a popularizar no país.