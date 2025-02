Após término, Isabelle Nogueira se declara para Mateus Amaral

Isabelle Nogueira abriu o coração ao falar sobre o fim do relacionamento com Mateus Amaral. Em entrevista ao Extra, a ex-BBB revelou que ainda ama o ex-namorado, mas afirmou que o sentimento não foi suficiente para manter os dois juntos. Segundo ela, a relação terminou por conta de incompatibilidades, embora não tenha especificado quais seriam.

Nas redes sociais, os sinais do distanciamento já eram evidentes. Enquanto Isabelle viajava para o Rio de Janeiro, Mateus cumpria seus compromissos profissionais no Rio Grande do Sul. Internautas atentos já especulavam que o casal não vivia um bom momento. A suspeita se intensificou quando Isabelle e Mateus publicaram a última foto juntos, em uma publicidade de um closet do apartamento onde viviam. A falta de sintonia entre os dois na imagem reforçou os rumores de crise.

Após a confirmação do término, que foi divulgado com exclusividade por este colunista, tanto Isabelle quanto Mateus passaram a receber ataques de alguns fãs inconformados com o fim do relacionamento. Mesmo com a repercussão, a ex-BBB segue firme em sua decisão e tem evitado prolongar o assunto.