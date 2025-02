Repórter do Radar Amazônico agride fotógrafo e finge ter sido atacado

Uma confusão envolvendo dois profissionais da imprensa está repercutindo nas redes sociais. Durante a cobertura de um evento em Manaus, um repórter do Radar Amazônico foi flagrado agredindo um fotógrafo com um microfone. O que chamou ainda mais atenção foi a atitude do próprio repórter, que, logo após o ataque, se jogou no chão para simular ter sido a vítima da agressão.

O momento foi registrado por uma câmera de celular e rapidamente se espalhou na internet, gerando indignação entre internautas e colegas de profissão. Até o momento, o Radar Amazônico não se pronunciou sobre o ocorrido.