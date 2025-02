Maiara surge com visual radicalizado e gera debate nas redes

Maiara, da dupla com Maraisa, surpreendeu os fãs ao surgir com um visual completamente diferente. Conhecida por exibir longos cabelos com o uso frequente de laces, a sertaneja apareceu de férias com os fios bem curtinhos, revelando um visual mais natural.

Maiara (foto: Foto reprodução Instagram)

Apesar da mudança, a transformação gerou polêmica entre os internautas, que apontaram a possibilidade de apliques, já que a cantora aparenta ter poucos fios naturais na parte frontal. Maiara, no entanto, não comentou sobre as especulações e segue aproveitando seu período de descanso.