Brunna Gonçalves provou mais uma vez que gravidez não é sinônimo de descanso. A bailarina marcou presença no ensaio de quadra da Beija-Flor nesta quinta-feira e, mesmo sob o forte calor do Rio de Janeiro, mostrou samba no pé ao lado da comunidade nilopolitana.

Brunna Gonçalves e Ludmilla (foto: Foto reprodução Instagram)

Com um barrigão de meses, a esposa de Ludmilla trocou o conforto do ar-condicionado de sua mansão na Barra da Tijuca pela energia contagiante da escola de samba, que está nos ajustes finais para o desfile no início de março.