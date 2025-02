Sabrina Sato fala pela primeira vez sobre a perda do filho

Pela primeira vez, Sabrina Sato falou publicamente sobre a perda do filho que esperava. No reality Carnaval da Sabrina, que estreia nesta quinta-feira (20) no Globoplay, a apresentadora mencionou de forma discreta que só recebeu alta médica para retomar os preparativos para o Carnaval no final de dezembro.

Sabrina Sato (foto: Foto reprodução Instagram)

“Por tudo que aconteceu na minha vida, ano passado eu acabei recebendo alta médica para voltar para o Carnaval quase perto do Natal, em dezembro”, disse a artista, sem entrar em detalhes sobre o período difícil que enfrentou. A perda ocorreu ainda nos primeiros meses de gestação, marcando um momento delicado na vida pessoal de Sabrina.

Agora, casada com Nicolas Prattes após uma cerimônia surpresa, a rainha de bateria da Vila Isabel está focada nos ajustes finais para o desfile de 2025, mostrando sua força e dedicação ao Carnaval.