SBT tira programa de Tirullipa do ar

Tirulipa fora do ar no SBT (foto: Foto reprodução internet) O SBT anunciou o fim do programa de Tirullipa, alegando que uma nova temporada pode ser produzida no futuro. No entanto, segundo o colunista Gabriel Perline, o verdadeiro motivo para a decisão foi a perda de um dos principais patrocinadores da atração.

A emissora não entrou em detalhes sobre o encerramento, mas a saída do apoio financeiro teria sido determinante para a descontinuação do projeto. Mesmo com o cancelamento, Tirullipa segue envolvido em novos trabalhos e projetos na TV e na internet.

