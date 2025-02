Lady Gaga confirma show no Brasil

Lady Gaga anunciou oficialmente que fará um show no Brasil. A popstar confirmou a apresentação por meio de uma postagem em seu Instagram nesta sexta-feira, deixando os fãs animados com a novidade.

Lady Gaga (foto: Foto reprodução Instagram )

O evento acontecerá na Praia de Copacabana e contará com o patrocínio da prefeitura do Rio de Janeiro, prometendo um espetáculo grandioso e gratuito para o público. A vinda da artista marca seu retorno ao país após a polêmica de 2017, quando cancelou sua apresentação no Rock in Rio por motivos de saúde, frustrando milhares de fãs.

Dessa vez, a expectativa é alta para o show, que deve reunir uma multidão na orla carioca. Mais detalhes sobre a data e estrutura do evento devem ser divulgados em breve.