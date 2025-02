Romance secreto: cantora famosa e ex-BBB vivem relacionamento discreto

Uma cantora de grande sucesso no Brasil e no exterior tem vivido um romance discreto com uma ex-BBB23, que também é atriz. As duas mantêm um relacionamento longe dos holofotes, mas entre amigos próximos, o namoro já é algo conhecido. A atriz, inclusive, tem passado tanto tempo na casa da artista, que praticamente já mora lá.

A cantora, que recentemente se mudou para uma mansão, costuma viajar bastante, e sua namorada secreta tem a acompanhado nessas idas ao exterior. Com a baixa nos trabalhos, a atriz tem aproveitado o tempo livre para estar sempre presente ao lado da companheira, inclusive em compromissos profissionais, como shows.

Além do sigilo, outro detalhe chama atenção: o relacionamento das duas é aberto. A cantora, que se identifica como bissexual, teria deixado claro que mantém a liberdade de viver outras relações sem interferências. Mesmo assim, a proximidade entre as duas tem se tornado cada vez mais evidente no círculo de amigos.