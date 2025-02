Monique Evans suplica por convite para o aniversário do neto

Monique Evans no baile da Vogue - (crédito: Foro reprodução Instagram)

Durante entrevista para este colunista, ao chegar ao Baile da Vogue, que aconteceu este sábado no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, acompanhada da mulher, Cacá Werneck, Monique Evans abriu o coração e falou abertamente sobre os desentendimentos com a filha, Bárbara Evans, que têm afastado a apresentadora dos netos.

Monique Evans no baile da Vogue (foto: Foro reprodução Instagram)

Monique revelou que utiliza perfis fakes no Instagram para acompanhar o crescimento das crianças pelas redes sociais e deixou claro que está aberta a uma reconciliação com Bárbara.

O momento mais marcante da conversa foi quando a ex-modelo suplicou para ser convidada para o aniversário do neto, que acontecerá dentro de um mês. Ela até mencionou que, caso a filha não queira hospedá-la em casa, estaria disposta a ficar em uma pousada para poder participar da comemoração.