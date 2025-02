Bruno Gagliasso chegou sozinho ao Baile da Vogue, intitulado “Voguelândia” em comemoração aos 50 anos da revista.

Chamou a atenção o fato de o ator ter comparecido sem a mulher, Giovanna Ewbank. No entanto, sua estadia no evento foi breve. Bruno permaneceu no local por menos de 30 minutos antes de ir embora.

A festa, repleta de famosos, aconteceu neste sábado no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.