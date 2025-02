Luciana Gimenez revelou o verdadeiro motivo de estar solteira

Luciana Gimenez chegou deslumbrante ao Baile da Vogue, usando um vestido dourado ousado, inspirado nas luzes do Rio de Janeiro, que destacava suas curvas. O evento aconteceu neste sábado no icônico hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. Acompanhada do irmão, Marco Antônio Gimenez, a apresentadora revelou o motivo de ainda estar solteira.

Luciana Gimenez para o Baile da Vogue (foto: Foto reprodução Intagram)

“Não acho um homem à minha altura”, disse Luciana, em um trocadilho divertido sobre sua estatura.

A apresentadora conversou com exclusividade com esta coluna e esbanjou bom humor ao comentar sobre sua vida amorosa.