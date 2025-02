Pocah usa figurino emprestado por Sabrina Sato no Baile da Vogue

Pocah brilhou no Baile da Vogue neste sábado (23), no hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A funkeira surpreendeu ao revelar que seu figurino foi emprestado por ninguém menos que Sabrina Sato, uma das maiores referências do evento.

Pocah para o Baile da Vogue (foto: Foto reprodução Instagram)

Com um look poderoso e cheio de glamour, Pocah contou que se inspirou na apresentadora para celebrar os 50 anos da “Voguelândia”, tema da festa deste ano. “A Sabrina é uma diva, sempre arrasa, e eu me senti honrada em usar algo dela para essa noite tão especial”, disse a cantora.

O Baile da Vogue, conhecido por seus trajes exuberantes e presenças ilustres, reuniu diversas celebridades e Pocah fez questão de marcar presença em grande estilo, esbanjando carisma e elegância.