Rafa Kalimann aparece sem Nattanzinho no Baile da Vogue

Rafa Kalimann marcou presença no Baile da Vogue neste sábado (23), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, mas chamou atenção ao chegar sozinha. A atriz e apresentadora, que desde o início do namoro com Nattanzinho não se desgruda do cantor, explicou o motivo da ausência dele no evento.

“Ele está trabalhando, tinha compromisso profissional e está fazendo show”, contou Rafa, deixando claro que o relacionamento segue firme.

Rafa Kalimann para o baile da Vogue (foto: Foto reprodução Instagram)

Ainda durante a noite, a ex-BBB comentou sobre o vídeo que viralizou recentemente, em que aparece com Nattanzinho dançando e trocando carinhos no meio da rua, debaixo de chuva. “Foi especial, me lembrou os velhos tempos de criança, só que com um toque de romantismo”, disse, entre risos.

Com um look deslumbrante e cheia de simpatia, Rafa aproveitou a festa ao lado de amigos e celebrou a noite de moda e glamour da “Voguelândia”, tema escolhido para esta edição do tradicional baile.