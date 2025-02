Perrengue chique: convidados deixam Baile da Vogue antes da hora por motivo inusitado

Já imaginou passar meses planejando um figurino luxuoso, gastando uma fortuna para arrasar em uma noite única e, no fim, não conseguir aproveitar nem meia hora da festa? Foi exatamente o que aconteceu no Baile da Vogue deste sábado (23), no icônico hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

O motivo? O calor insuportável dentro do evento. O ar-condicionado não deu conta da lotação, e muitos convidados decidiram ir embora mais cedo. O que se viu foram famosos comparecendo apenas para posar para os fotógrafos e dar entrevistas à imprensa, sem permanecer muito tempo na festa.

Nem mesmo a distribuição de ventiladores portáteis por uma marca patrocinadora ajudou a manter celebridades como Adriane Galisteu, David Brazil, Bruno Gagliasso, Gaby Amarantos e Pocah no evento por muito tempo. No fim, a sofisticação do baile acabou ofuscada pelo desconforto térmico, tornando a noite uma verdadeira prova de resistência.