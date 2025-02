Bruno Gagliasso revela motivo de estar careca

Bruno Gagliasso surpreendeu ao surgir de cabeça raspada no Baile da Vogue, que aconteceu neste sábado (23), no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. O ator, que chegou sozinho ao evento, conversou com exclusividade e revelou o motivo da mudança no visual.

Diferente do que muitos imaginaram, Bruno não raspou o cabelo para um novo personagem. “Foi por pura praticidade. O calor no Rio de Janeiro está intenso, e achei que era a melhor opção”, explicou ele, bem-humorado.

Quando questionado se pretende manter o visual por mais tempo, o ator não descartou a possibilidade. “Estou gostando, bem mais leve. Vamos ver até quando dura”, disse.

Bruno curtiu a festa ao lado de amigos e, apesar da rápida passagem pelo evento, chamou atenção com o novo estilo.