Digna de rainha de bateria: Isabelle Nogueira investe pesado em fantasias

Isabelle Nogueira brilhou na Marquês de Sapucaí com uma fantasia inspirada na lua durante o ensaio técnico da Grande Rio. A Cunhã Poranga do Boi Garantido tem investido pesado em figurinos deslumbrantes para os desfiles, reforçando sua presença marcante no carnaval.

A fantasia, cheia de brilho e detalhes, chamou atenção nas redes sociais e dividiu opiniões. Alguns internautas apontaram que a ex-BBB estaria se contradizendo, já que anteriormente afirmou não se sentir confortável mostrando partes do corpo. Em resposta, Isabelle explicou que sua visão evoluiu e que agora se sente mais confiante e empoderada.

Isabelle Nogueira (foto: Foto reprodução Instagram)

Além de encantar o público, a participação de Isabelle na Grande Rio alimenta especulações sobre sua possível ascensão ao posto de rainha de bateria, substituindo Paolla Oliveira. Enquanto isso, ela segue brilhando nos ensaios e reafirmando sua conexão com a cultura amazônica.