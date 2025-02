De novo? Maraisa e Fernando Mocó terminam o relacionamento

Parece que a história se repete na família. Assim como sua irmã gêmea, Maiara, que teve um relacionamento marcado por idas e vindas com Fernando Zor, agora é a vez de Maraisa seguir o mesmo caminho com Fernando Mocó. O casal terminou mais uma vez, e os sinais do rompimento ficaram evidentes quando a cantora sertaneja apagou fotos e deixou de seguir o empresário nas redes sociais.

Pouco depois, Maraisa apareceu em uma live para interagir com os fãs, mas o semblante abatido e os olhos marejados não passaram despercebidos. A situação já aconteceu antes: no ano passado, o casal rompeu às vésperas do casamento, quando a cerimônia já estava sendo organizada, incluindo até a prova dos docinhos da festa.

Dessa vez, a separação ocorre justamente no período de férias das irmãs, quando muitos especulavam que Maraisa e Fernando Mocó poderiam oficializar a união em segredo. Agora, resta saber se o namoro realmente chegou ao fim ou se esse será mais um capítulo do relacionamento ioiô dos dois.