Monique Evans revela condições para voltar a desfilar no Carnaval Carioca

Monique Evans, um dos grandes ícones do Carnaval nos anos 1980 e 1990, revelou com exclusividade que só voltaria a desfilar na Marquês de Sapucaí sob uma condição: sem salto, sem brilho e sem fantasia.

Aos 69 anos, a ex-modelo e ex-rainha de bateria afirmou que não tem mais disposição para cruzar a avenida carregando fantasias pesadas, como fazem as musas atuais. Caso retornasse ao Carnaval, Monique disse que gostaria de estar na diretoria de alguma escola, desfilando apenas de camisa e calçados confortáveis, como sandálias ou tênis rasteiros.

Monique Evans (foto: Foto reprodução internet)

Monique, que esteve acompanhada da esposa, Cacá Werneck, no Baile da Vogue no último sábado, no Rio de Janeiro, deixou claro que sua época de brilhar no chão da Sapucaí ficou no passado, mas segue sendo lembrada pelos fãs saudosistas do Carnaval.