Vidente Mestre José acerta previsões sobre namoro de Maraisa e Fernando Mocó

O vidente Mestre José já havia previsto o desfecho do relacionamento de Maraisa e Fernando Mocó, e mais uma vez, sua previsão se concretizou. O casal, que no ano passado chegou a planejar o casamento, desistiu de subir ao altar dias antes da cerimônia, mesmo com a festa já em preparação e até a prova dos docinhos realizada.

Neste domingo, Maraisa arquivou fotos com o ex-noivo e deixou de segui-lo nas redes sociais, sinalizando o fim da relação. Enquanto isso, Fernando Mocó demonstrou que estava seguindo em frente e foi visto embarcando em um helicóptero, sugerindo que queria se distanciar do término.

Mestre José, conhecido por acertar previsões sobre famosos, adiciona mais um acerto à sua lista. Além de Maraísa e Fernando Mocó, o vidente também antecipou acontecimentos nos relacionamentos de Jojo Todynho, Maiara e Fernando Zor, e Gusttavo Lima e Andressa Suita.