Filho de Luciano Huck e Angélica curte ensaio de carnaval ao lado da namorada

Benício e Duda Guerra curtiram o camarote do King na Sapucaí

Durante o último ensaio técnico de carnaval que rolou neste domingo, os pombinhos foram fotografado a curtindo aquele rolê pré carnaval que toma conta da cidade.

As escolas Salgueiro, Imperatriz, Viradouro e Grande Rio participaram do último ensaio técnico e da lavagem para a Sapucaí que estava lotada.Benício Huck e Duda Guerra aproveitaram a noite de samba em um dos camarotes mais populares da avenida, o camarote do King, que recebe uma roda de samba após os desfiles.

Benício e Duda posaram para fotos discretamente. Após a polêmica sobre as postagens nas redes sociais terem sido proibidas por Luciano Huck e Angélica, o casal evitou compartilhar registros em suas contas privadas no Instagram, mas acabou sendo fotografado por paparazzi presentes no evento.

A família de Luciano Huck e Angélica, incluindo seus três filhos, Joaquim, Ruki e Benício, mantém uma postura discreta nas redes sociais.