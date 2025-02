Perrengue chique para Paolla Oliveira neste domingo pré-carnavalesco: Veja Vídeo

Nem só de glamour, holofotes e flashes vivem as rainhas de bateria. Os perrengues quase ninguém conta, mas Paolla Oliveira fez questão de mostrar que nem tudo são flores nesse reinado.

Paolla Oliveira (foto: Foto reprodução Instagram)

Com um ensaio técnico marcado para este domingo e ainda a responsabilidade de comparecer como rainha de um bloco em Santa Teresa, a atriz se viu em uma verdadeira correria para não perder o desfile nas ladeiras do centro do Rio. Para dar conta do compromisso, Paolla teve que abrir mão do conforto do carro ou da van luxuosa que costuma transportá-la e recorreu a um meio de transporte inusitado: um mototáxi.

A estratégia funcionou, e ela conseguiu chegar a tempo para sua apresentação no bloco. Depois, seguiu para se preparar para seu último ensaio técnico como rainha de bateria da Grande Rio.