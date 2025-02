Ex-BBB Davi Brito lamenta falta de oportunidades de trabalho e parcerias pós-reality show

O influenciador digital Davi Brito, campeão do Big Brother Brasil 24, utilizou as redes sociais para lamentar a falta de oportunidades de trabalho como influencer digital. Segundo o próprio Davi, nenhuma marca ou parceria fechou o trabalho com ele para o período de carnaval de 2025.

Davi Brito levantou a suspeita de ser o próprio culpado ou também de ter colocado a culpa em sua assessoria. Fato é que o rapaz lamentou nas redes sociais as faltas de oportunidades e chegou a falar sobre falta de dinheiro. Ele mencionou que sem dinheiro é impossível ser feliz.

Dentro de um carro aparentemente de luxo com microfone de lapela, Davi Brito explicou aos seus seguidores que, em tempos de vacas magras, pode ser que Deus esteja preparando uma grande empresa para ele trabalhar no futuro ou até mesmo quem sabe ele ser garoto-propaganda de uma marca própria.